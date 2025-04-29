Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня

29 апреля россияне запускали дроны с разных направлений. Пострадали несколько областей.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий),

– говорится в сообщении ПС.