Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся "Шахеды"

23:16, 28 апреля "Измаильский район, будьте в укрытиях", – написал глава Одесской ОГА.

23:02, 28 апреля Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

22:47, 28 апреля Черниговская, Одесская области – угроза применения ударных БПЛА.

22:37, 28 апреля Угроза ударных БПЛА с северо-восточного направления, пишут мониторы.

22:34, 28 апреля Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.