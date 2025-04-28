Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме Россияне продвигаются на Сумщине, а ВСУ – на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Какая ситуация на фронте 28 апреля

На Харьковском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

Россияне атаковали на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодези, Ямполовка, Мирное и в сторону Нового Мира.

Россияне активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

Россияне 16 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Оккупанты проводят атаки на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир, Надиевка и в направлении Алексеевки, Покровска, Малиновки.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Увеличилось количество российских атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБов, совершил 302 обстрелы, из которых 9 – с РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовые действия захватчиков.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте