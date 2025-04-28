Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни просуваються на Сумщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляду фронту від ISW

Яка ситуація на фронті 28 квітня

На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

Росіяни атакували на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

Росіяни 16 разів атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Окупанти проводять атаки на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

Збільшилася кількість російських атак на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБів, здійснив 302 обстріли, з яких 9 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті