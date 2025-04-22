Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова для "Новини.LIVE". Раніше такі ж заяви щодо ситуації на Харківщині зробив президент Зеленський та головком Сирський.

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Яка ситуація на Харківщині

Олег Синєгубов розповів, що російська армія активізувала свої зусилля на фронті, щоб знайти вразливі ділянки.

Так ворог випробовує нові напрямки для себе, аби просуватися вглиб.

Наступ вже йде. Всі намагання були передбачені і припинені. Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської там області,

– сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що українським військовим навіть вдається брати в полон ворожих солдатів на Харківщині. Зокрема, днями обмінний фонд поповнився групою російських піхотинців, які намагалися закріпитися на позиціях на Куп'янському напрямку.