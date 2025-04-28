Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росіяни значно активізувалися на Лиманському напрямку: карта бойових дій 28 квітня

Куди рухаються "Шахеди"

23:16, 28 квітня "Ізмаїльський район, будьте в укриттях", – написав глава Одеської ОВА.

23:02, 28 квітня Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

22:47, 28 квітня Чернігівська, Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА.

22:37, 28 квітня Загроза ударних БпЛА з північно-східного напрямку, пишуть монітори.

22:34, 28 квітня Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.