Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються "Шахеди"
"Ізмаїльський район, будьте в укриттях", – написав глава Одеської ОВА.
Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Чернігівська, Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Загроза ударних БпЛА з північно-східного напрямку, пишуть монітори.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
За даними моніторингових каналів, є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.
"Група БпЛА в акваторії Чорного моря", – ідеться в повідомленні.