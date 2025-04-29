Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Повітряних сил.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні

29 квітня росіяни запускали дрони з різних напрямків. Постраждали декілька областей.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– ідеться в повідомленні ПС.