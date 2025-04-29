Інша дівчинка 2019 року народження вижила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про загиблу дитину внаслідок російського удару на Дніпропетровщині

Уночі російські війська атакували Самарівський район Дніпропетровщини. Під завалами опинились діти.

Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні.

Іншу дівчинку 2019 року народження вдалося врятувати , ДСНС передали її медикам.

Їх батьки також постраждали, але госпіталізації не потребують.

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Там загиблих та постраждалих попередньо немає.

Наслідки атаки ліквідують 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Над областю цієї ночі вдалося збити 7 ворожих БпЛА.