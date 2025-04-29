Другая девочка 2019 года рождения выжила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о погибшем ребенке в результате российского удара на Днепропетровщине

Ночью российские войска атаковали Самаровский район Днепропетровской области. Под завалами оказались дети.

Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу.

Другую девочку 2019 года рождения удалось спасти , ГСЧС передали ее медикам.

Их родители также пострадали, но в госпитализации не нуждаются.

В Синельниковском районе в результате удара по предприятию произошел пожар. Там погибших и пострадавших предварительно нет.

Последствия атаки ликвидируют 27 спасателей и 7 единиц техники.