Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Хто став новим заступником Умєрова та що відомо про цих людей

Нові посади отримали Сергій Боєв, Микола Шевцов, Олександр Козенко.

У відповідь на виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, продовжуємо реалізовувати стратегічні кроки для зміцнення обороноздатності України. Одним із таких кроків є посилення управлінської команди Міністерства оборони. Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами,

– пояснив своє рішення Умєров.

Сергія Боєва, який раніше був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств, призначили першим заступником міністра оборони.

"Його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації. Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська", – сказано в дописі.

Цікаво! Умєров згадав про модель Future Force – Сил оборони майбутнього. Її створюють Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Пріоритет Сергія Боєва – це розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не тільки зміцнити обороноздатність України, але й активно розвивати власні спроможності.

Микола Шевцов став заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель.

"Один із найкомпетентніших фахівців у цій сфері. Він очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України, і саме завдяки його зусиллям нам вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками", – написав Умєров.

Шевцов разом з АОЗ та ДОТ працюватиме над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Завдяки постійному зворотному зв'язку від військових на фронті можна буде оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання.

Олександр Козенко також став заступником міністра оборони.

З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки, є випускником Київського національного економічного університету.

Козенко працював у цивільній авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував кілька бізнесів і володів ними. А у 2020 – 2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України.

На новій посаді він відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника міністра оборони України та продовжить працювати на іншому напрямі.

Він працював над забезпеченням гідних умов для українських військовослужбовців, впровадив "пакунок пораненого" та адаптивний одяг, відновив мережу госпіталів, запустив Службу супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створив рекрутингову мережу. І працював над отриманням Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО.