Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пілота МіГ-29 DeNfiX.
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Дитяча мрія, яка стала реальністю
Український захисник, пілот МіГ-29 на псевдо DeNfiX поділився спогадами зі свого дитинства. Так, він опублікував архівне відео, на якому ще дитиною мріє стати льотчиком.
Так, маленький хлопчик допомагає по господарству, й на запитання, ймовірно, мами: "Ким він стане у майбутньому? Пекарем чи поваром?", впевнено і з посмішкою на обличчі відповідає:
Буду льотчиком!
Пілот МіГ-29 поділився спогадами з дитинства: дивіться відео
Спогади пілота замилували та підкорили мережу. За кілька днів відео переглянули сотні тисяч користувачів та залишили свої коментарі:
- "Радий, що ваша мрія збулась. Щоб кількість зльотів дорівнювала кількості посадок",
- "Дякую Вам за кожен виліт, за кожен маневр, за кожен удар, що наближає перемогу. За те, що, ризикуючи собою, Ви даруєте нам віру в незламність, у силу, в Україну",
- "Бережіть себе! Щоб ми побачили відео параду перемоги на Хрещатику з кабіни вашого літака".
До слова, на рахунку DeNfiX не один збитий ворожий дрон. Раніше пілот МіГ-29 у мережі показував, як збивав ворожі "Шахеди" під час російських атак.