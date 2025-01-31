Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пілота МіГ-29 DeNfiX.

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Дитяча мрія, яка стала реальністю

Український захисник, пілот МіГ-29 на псевдо DeNfiX поділився спогадами зі свого дитинства. Так, він опублікував архівне відео, на якому ще дитиною мріє стати льотчиком.

Так, маленький хлопчик допомагає по господарству, й на запитання, ймовірно, мами: "Ким він стане у майбутньому? Пекарем чи поваром?", впевнено і з посмішкою на обличчі відповідає:

Буду льотчиком!

Пілот МіГ-29 поділився спогадами з дитинства: дивіться відео

Спогади пілота замилували та підкорили мережу. За кілька днів відео переглянули сотні тисяч користувачів та залишили свої коментарі:

"Радий, що ваша мрія збулась. Щоб кількість зльотів дорівнювала кількості посадок",

"Дякую Вам за кожен виліт, за кожен маневр, за кожен удар, що наближає перемогу. За те, що, ризикуючи собою, Ви даруєте нам віру в незламність, у силу, в Україну",

"Бережіть себе! Щоб ми побачили відео параду перемоги на Хрещатику з кабіни вашого літака".

До слова, на рахунку DeNfiX не один збитий ворожий дрон. Раніше пілот МіГ-29 у мережі показував, як збивав ворожі "Шахеди" під час російських атак.