Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Міноборони України Рустема Умєрова. Він зустрівся у Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

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Нідерланди продовжать навчати українських пілотів

Умєров зауважив, що Нідерланди – серед лідерів підтримки України.

Їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025. Пріоритет – програма F-16,

– написав міністр оборони України.

Він повідомив, що очікується не лише передача чергової партії літаків у 2025 році, а також продовжиться навчання наших пілотів, інженерного та технічного складу.

"Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей", – додав Умєров.

Також міністри оборони обох країн обговорили розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, масштабні спільні проєкти щодо далекобійних можливостей та індустріальну взаємодію.

Як зазначив Умєров, на зустрічі також "синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій".

Нагадаємо, що підтримку України збираються обговорити також лідери ЄС під час неформальної зустрічі у Брюсселі. Її запланували на понеділок, 3 лютого.