Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Минобороны Украины Рустема Умерова. Он встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.
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Нидерланды продолжат обучать украинских пилотов
Умеров отметил, что Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины.
Их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025 год. Приоритет – программа F-16,
– написал министр обороны Украины.
Он сообщил, что ожидается не только передача очередной партии самолетов в 2025 году, а также продолжится обучение наших пилотов, инженерного и технического состава.
"Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", – добавил Умеров.
Также министры обороны обеих стран обсудили распределение ранее анонсированных 400 миллионов евро, масштабные совместные проекты по дальнобойным возможностям и индустриальное взаимодействие.
Как отметил Умеров, на встрече также "синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций".
Напомним, что поддержку Украины собираются обсудить также лидеры ЕС во время неформальной встречи в Брюсселе. Ее запланировали на понедельник, 3 февраля.