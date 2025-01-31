Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Лидеры соберутся обсудить вопросы безопасности в Европе

Европейские лидеры встретятся в столице ЕС, чтобы обсудить усиление собственной обороны. По словам собеседника, одной из тем будет и поддержка Украины.

Украина будет на повестке дня в понедельник, то ли с точки зрения безопасности, то ли с точки зрения отношений с США,

– сказал высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что лидеры не будут вести никаких разговоров о мирных договоренностях без Украины.

Собеседник отметил, что в европейских дискуссиях по оборонному финансированию часто напоминают об обязательствах стран-членов НАТО выделять 2% от ВВП на оборону.

Как указано в отчете экс-премьера Италии Марио Драги, в случае соблюдения этой нормы это могло бы высвободить 66 миллиардов евро дополнительно на оборонные нужды. Эта сумма соизмерима с годовыми потребностями Украины в сфере обороны.

Вместе с тем на сегодня по крайней мере семь стран-членов ЕС, в том числе и крупные экономики еврозоны, еще не достигли этого показателя.