Во время заседания лидеры не будут принимать финальных решений, скорее это станет платформой для обсуждения насущных вопросов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Лидеры ЕС впервые проведут саммит по укреплению обороны

Это будет первая встреча лидеров после инаугурации Дональда Трампа и первая встреча, полностью посвященная теме обороны.

За последние годы, особенно после агрессии России против Украины, ЕС значительно усилил свою игру в сфере безопасности и обороны. (...) Существует общее ощущение неотложности, что Европа должна стать более эффективной, автономной и более надежным оборонным игроком,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам собеседника, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону. По сравнению с 2021 годом, в 2024 году оборонные инвестиции ЕС выросли на 30% и в европейских столицах понимают, что эти инвестиции нужно увеличивать.

В понедельник лидеры ЕС обсудят укрепление партнерских отношений с другими международными игроками, в частности с Великобританией и сотрудничество в рамках НАТО. Также отдельно обсудят трансатлантические отношения и развитие сильной и автономной Европы в сфере обороны.

"Второй вопрос связан с тем, как финансировать развитие и приобретение этих средств и как финансировать их лучше и эффективнее. На столе обсуждаются различные варианты, предусматривающие мобилизацию как частных, так и государственных средств", – рассказал европейский дипломат.

Собеседник отмечает, что укрепление европейской оборонной технологической промышленной базы не только обеспечит изготовление вооружения, но и создаст новые рабочие места. Чиновник также прокомментировал призывы генсека НАТО Марка Рютте перенаправить средства из социальной сферы на оборонные нужды.

"Я думаю, что еще слишком рано вести такие дискуссии и это ощущение неотложности, которое разделяют все, действительно ставит оборону на первое место в повестке дня. Впрочем, это не означает, что от других приоритетов нужно отказываться", – сказал собеседник.

Кроме того, лидеры обсудят продолжение военной поддержки Украины.

