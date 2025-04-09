Українські захисники успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на окупантів

Завдяки професійній майстерності наших льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20 – 30 окупантів.

"Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", – наголосили у Повітряних силах.

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