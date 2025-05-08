Диктатор стремится запугать руководство Украины, чтобы избежать ударов на 9 мая. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что еще есть другая цель.

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Почему снова возобновились запугивания относительно удара "Орешником"

Роман Свитан отметил, что боевая часть ракеты "Орешник" состоит из 36 кинетических ударных элементов, которые достигают гиперзвуковых скоростей. Основное их назначение – поражение площади, а не точечных объектов.

Сказать о выборе целей для "Орешника" мог россиянин, который совсем не понимает, как работает эта ракета,

– добавил он.

По его словам, каждый ударный элемент не наводится на конкретную цель, а просто накрывает большую площадь. Примером может быть удар по Днепру, где был поражен завод.

Несмотря на свою мощность, один элемент "Орешника" уступает по эффективности обычной баллистической ракете "Искандер", которая имеет боевую часть весом 500 килограммов, из которых около 300 килограммов составляет взрывчатка. Именно она наносит значительно больший вред при попадании. Кроме того, "Искандер" летит быстрее.

Основную угрозу для Украины представляют ракеты малой дальности, в частности "Искандер" и северокорейская KN-23. Более того, последние стали более точными – вероятно, благодаря участию российских инженеров.

Не "Орешник" является наибольшей опасностью. Ничего страшнее, чем "Искандер", пока у россиян нет,

– подчеркнул Роман Свитан.

Итак, "Орешник" – это скорее элемент психологического давления и пропаганды, чем реальная военная угроза. Повторные упоминания о нем могут быть попыткой Путина напомнить о своем участии в создании этой ракеты, которая по сути является вариацией ракеты "Ярс".

Также это может быть элементом давления на украинское военно-политическое руководство накануне 9 мая, чтобы сдержать потенциальные удары по российским военным объектам.