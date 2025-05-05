Называть предложение Путина о коротком перемирии в мае просто "еще одной попыткой манипуляции" – это преуменьшение. Диктатор, по словам бывшего руководителя MI6, имеет целью гораздо больше, чем просто Украину, передает 24 Канал со ссылкой на аналитическую статью в The Independent.

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"Если ему не дать отпор – он вернется снова"

Путин четко демонстрирует, что ему абсолютно наплевать на недавние угрозы Трампа усилить санкции против России, если та не пойдет на полное прекращение огня. Глава Кремля только делает вид, что для него важно мнение американского президента, а сам продолжает действовать по своему усмотрению.

Это перекликается с необычно прямым предупреждением от бывшего главы британской разведки Алекса Янгера: "Если ему не дать отпор, он вернется снова – сколько раз нам еще нужно это повторять?".

Последний ход Путина – объявление так называемого перемирия с 8 по 10 мая – свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе.

И пока Владимир Зеленский разоблачает истинные планы диктатора, предлагая вместо 3 дней перемирия 30, американцы своими действиями только больше придают главе Кремля уверенности и смелости для продолжения войны в Украине.

Так, США больше не хотят быть единственным гарантом европейской безопасности и постепенно отходят от поддержки Киева.

Дональд Трамп, похоже, ведет себя так, будто сменил сторону и теперь поддерживает Россию. Он исключил Москву из нового раунда глобальных тарифов, требует прекратить атаки на энергетические объекты и боевые действия Черном море, что играет на руку Кремлю.

Президент США заявляет, что Россия может оставить за собой захваченную территорию, а Украина никогда не станет членом НАТО и не получит помощи, если не будет выполнять его требования.

В статье отмечается, что Путин не остановится на Украине. Рейчел Эллехус, директор Королевского института объединенных служб и бывшая сотрудница НАТО в США, объяснила: "Для достижения своих целей Путину, возможно, достаточно лишь захватить части Украины – порты, автодороги, критическую инфраструктуру – все то, что является ключевым для ее выживания как независимого государства".

Такой сценарий очень близок к тому, что предлагают в мирных инициативах и США, и Россия.

Однако, по словам эксперта, у Путина есть еще одна цель, которую часто игнорируют, – подорвать НАТО и Евросоюз. Он будет проверять, действует ли 5 статья договора НАТО.

Итак, основная цель главы Кремля – не допустить полной интеграции Украины на Запад и ее жизнеспособности как независимого государства. А вторая, возможно даже важнее – подрыв западных институтов.

Кибератаки, информационная война, которая порождает сомнение в правде в “постправдовую” эпоху, – все это уже часть российского наступления. Разрыв Трампом связей с НАТО, заявления об аннексии Канады и Гренландии, экономическая дестабилизация - все это способствует Кремлю. Путин ждет следующего этапа - и он ударит, когда все развалится, и центр больше не сможет удержать ситуацию.