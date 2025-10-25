Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Смотрите также Под Харьковом прогремела серия взрывов: чем враг атакует пригород

Сколько пострадавших в результате атаки в Киеве?

Ночью 25 октября российские войска запустили по Киеву баллистику. Пострадал детский сад в Днепровском районе города. Известно также о повреждениях в жилой зоне в том же районе. Выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома, возникли пожары.

На данный момент известно о 8 пострадавших в столице, из них 3 – госпитализированы.

Медиков вызвали в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города. Кличко сообщал, что в последних двух возникли крупные пожары в нежилой застройке.

Что известно об обстреле Киева?

  • Киев оказался под атакой России ночью 25 октября. Пострадал детский сад в Днепровском районе.

  • Также есть повреждения и в жилой зоне в Днепровском районе. Продолжается преодоление пожаров на нескольких локациях на левом берегу.

  • По сообщению Кличко, крупные пожары возникли в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, говорилось о нежилой застройке и автомобилях.