Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке врагом пригорода Харькова?

Тревогу в Харьковском районе и самом Харькове объявили в 00:06. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в области.

БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный,

– отмечали военные.

Первый взрыв харьковчане услышали в 00:17. Местные корреспонденты Общественного отметили, что, вероятно, он произошел за пределами города.

Уже в 00:38 в пригороде Харькова прогремел еще один взрыв. О последствиях – пока ничего не сообщали.

Воздушные силы также писали, что вражеские беспилотники в Харьковской области движутся курсом на Мерефу.