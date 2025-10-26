Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Что свидетели говорят об атаке на столицу?

Ночью 26 октября российские военные массированно обстреляли столицу Украины. В частности, враг ударил по Троещине. В одном из домов обвалились стены, потолок и пол нескольких квартир.

Меня ударило стеной, которая начала падать. Отец получил много порезов, его забрала скорая. Но ему уже оказывают помощь. Все могло быть гораздо хуже,

– рассказал очевидец.

Последствия вражеского террора: смотрите фото NV

Какие последствия обстрела Киева?