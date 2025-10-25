Воздушная опасность для Украины увеличилась. Враг усовершенствовал управляемые авиабомбы. Теперь они способны доставать до большего количества регионов, чем раньше, передает 24 Канал.
Где есть угроза беспилотников: смотрите на карте
Мониторы сообщают о дополнительных пусках дронов с полигона "Навля", что в Брянской области. БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину. группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад. группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину. Как сообщают мониторы, враг осуществил запуск ударных БпЛА "Герань-2/Гербера" из трех пусковых локаций на территории России: "Цымбулова", Орловская область, "Халино", Курская область, Приморско-Ахтарск", Краснодарский край.
