Воздушная опасность для Украины увеличилась. Враг усовершенствовал управляемые авиабомбы. Теперь они способны доставать до большего количества регионов, чем раньше, передает 24 Канал.

Смотрите также "Gripen идеальный самолет для нас": почему Украина тогда сделала ставку на F-16

Где есть угроза беспилотников: смотрите на карте

21:57, 25 октября

Мониторы сообщают о дополнительных пусках дронов с полигона "Навля", что в Брянской области.

21:21, 25 октября

БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

21:05, 25 октября

группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад.

20:09, 25 октября

группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину.

20:04, 25 октября

Как сообщают мониторы, враг осуществил запуск ударных БпЛА "Герань-2/Гербера" из трех пусковых локаций на территории России: "Цымбулова", Орловская область, "Халино", Курская область, Приморско-Ахтарск", Краснодарский край.