Повітряна небезпека для України побільшала. Ворог вдосконалив керовані авіабомби. Тепер вони здатні діставати до більшої кількості регіонів, ніж раніше, передає 24 Канал.

21:57, 25 жовтня

Монітори повідомляють про додаткові пуски дронів з полігону "Навля", що у Брянській області.

21:21, 25 жовтня

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

21:05, 25 жовтня

група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід.

20:09, 25 жовтня

група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину.

20:04, 25 жовтня

Як повідомляють монітори, ворог здійснив запуск ударних БпЛА "Герань-2/Гербера" із трьох пускових локацій на території Росії: "Цимбулова", Орловська область, "Халіно", Курська область, Приморсько-Ахтарськ", Краснодарський край.