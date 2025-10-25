Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

К теме Российские КАБы бьют все глубже: каким городам угрожают усовершенствованные авиабомбы

Правда ли, что Украина может сбивать КАБы?

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это возможно. Чем именно Украина сбивает КАБы, он не раскрыл, но объяснил общую механику.

Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип – установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий,

– заявил он.

Игнат подчеркнул: россияне применяют управляемые авиабомбы с реактивным двигателем в разных регионах, чтобы проверить эффективность и реакцию Сил обороны.

Сейчас такое оружие не представляет особой опасности, поэтому не стоит поднимать градус напряжения.

Военный акцентировал: несмотря на то, что враг применяет много авиационных средств поражения, продолжает их совершенствовать и удлинять дальность, Украина тоже не стоит на месте. Вместе с западными партнерами Киев активно развивает свои оборонные технологии. Ведь война открывает возможности для совершенствования как оборонительного, так и наступательного вооружения.

Куда уже долетают российские КАБы?

Речь о Николаеве, Одесской области, Полтавской области. Также были сообщения о Лозовой на Харьковщине и Каменском в Днепропетровской области. Вероятно, Россия использовала УМПБ-5Р, "Гром-Е1" – своеобразный гибрид КАБа и ракеты.

Минобороны признало, что решение против КАБов есть