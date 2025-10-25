Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

К теме "Гром-Е1", атакующий уже на 200 километров: что за гибрид КАБа и ракеты, которыми Россия бьет по городам

Как можно противодействовать КАБам?

В посте МО говорится, что на полигоне во Франции проверили работу комплексного технического решения – это радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Интересно, что это специально сделали при плохой погоде, ведь впереди зима.

Условная вражеская цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели,

– сказано в сообщении.

Это технологическое решение в МО называют инновационным. Его разрабатывают компании стран – членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Авторы инициативы – Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовки и образования (JATEC) и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT).

Разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны. Проект по противодействию российским управляемым авиабомбам начался в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО,

– раскрыло детали украинское министерство.

Среди 40 команд отобрали три победителя – французскую Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения, немецкую Tytan Technologies с системами перехвата и французскую ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.

В жюри вошли эксперты ACT НАТО, МОУ, Командования Воздушных Сил ВС Украины и Командования Сил Беспилотных систем ВС Украины.

Напоследок в министерстве заверили: украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решение к реалиям современного поля боя.

Важно! Противодействия КАБам пока нет. Поскольку россияне запускают их с самолетов Су, то единственным выходом является сбивать эти самолеты. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью 24 Каналу сказал, что решением также может стать РЭБ.

Куда уже долетают российские КАБы?

Первым тревожным сообщением были данные о КАБ на Николаев 16 октября. Ранее в этот город управляемые авиабомбы не долетали – разве что до области. Далее, 20 октября, стало известно, что первый КАБ долетел до Полтавщины, 24 октября – до Одесской области. Также враг впервые ударил КАБом по Лозовой на Харьковщине.

На Николаевщине эксперты еще должны исследовать обломки. А что касается Одесской области, то ПВО смогла сбить две авиабомбы, еще одна упала без последствий.

В ГУР заявили, что Россия выходит на серийное производство КАБов, которые могут пролететь 200 километров. Эти КАБы называют "Гром-1" или "Гром-2".

Долетят ли КАБы до Киева?

В сети писали, что теперь КАБы смогут долетать и до Киева с северной границы, ведь от Киева до границы с Россией около 200 километров.

Но специалист по радиосвязи Сергей "Флеш" Бескрестнов опроверг это утверждение. По его словам, 500-килограммовые бомбы не будут падать на кварталы столицы, как на фронте.

"Что все думают, когда слышат слово "КАБ"? Ужасная бомба весом 500 – 3000 килограммов, которую враг повсюду бросает по фронтам сотнями. Но это не КАБ на самом деле, это авиабомба, к которой добавили крылья (модуль УМПК). Просто мы все привыкли его так называть. Дешевое, массовое и опасное изделие", – объяснил он.

"Флеш" подчеркнул: оккупанты действительно показали применение нового КАБ, реактивного планирующего боеприпаса УМПБ-5Р. Фактически это – дешевая крылатая ракета.

Ее боевая часть весит 100 килограммов, а вот точность сомнительна. Дальность полета такого оружия – от 100 до 180 километров. И пока не больше.