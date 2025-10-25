Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

До теми "Гром-Е1", що атакує вже на 200 кілометрів: що за гібрид КАБа і ракети, якими Росія гатить по містах

Як можна протидіяти КАБам?

В дописі МО йдеться, що на полігоні у Франції перевірили роботу комплексного технічного рішення – це радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Цікаво, що це спеціально зробили за поганої погоди, адже попереду зима.

Умовна ворожа ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі,

– сказано в повідомленні.

Це технологічне рішення в МО називають інноваційним. Його розробляють компанії країн – членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України та за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Автори ініціативи – Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT).

Розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни. Проєкт з протидії російським керованим авіабомбам розпочався у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО,

– розкрило деталі українське міністерство.

Серед 40 команд відібрали три переможці – французьку Alta Ares з ШІ-алгоритмами виявлення, німецьку Tytan Technologies із системами перехоплення та французьку ATREYD з роями перехоплювачів контейнерного базування.

В журі увійшли експерти ACT НАТО, МОУ, Командування Повітряних Сил ЗС України та Командування Сил Безпілотних систем ЗС України.

Наостанок в міністерстві запевнили: українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою.

Важливо! Протидії КАБам поки немає. Оскільки росіяни запускають їх із літаків Су, то єдиним виходом є збивати ці літаки. Авіаексперт Анатолій Храпчинський в інтерв'ю 24 Каналу сказав, що рішенням також може стати РЕБ.

Куди вже долітають російські КАБи?

Першим тривожним повідомленням були дані про КАБ на Миколаїв 16 жовтня. Раніше до цього міста керовані авіабомби не долітали – хіба що до області. Далі, 20 жовтня, стало відомо, що перший КАБ долетів до Полтавщини, 24 жовтня – до Одещини. Також ворог уперше вдарив КАБом по Лозовій на Харківщині.

На Миколаївщині експерти ще мають дослідити уламки. А щодо Одещини, то ППО змогла збити дві авіабомби, ще одна впала без наслідків.

У ГУР заявили, що Росія виходить на серійне виробництво КАБів, які можуть пролетіти 200 кілометрів. Ці КАБи називають "Грім-1" або "Грім-2".

Чи долетять КАБи до Києва?

У мережі писали, що тепер КАБи зможуть долітати і до Києва з північного кордону, адже від Києва до кордону з Росією близько 200 кілометрів.

Але фахівець з радіозв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов спростував це твердження. За його словами, 500-кілограмові бомби не будуть падати на квартали столиці, як на фронті.

"Що всі думають, коли чують слово "КАБ"? Жахлива бомба вагою 500 – 3000 кілограмів, яку ворог всюди кидає по фронтах сотнями. Але це не КАБ насправді, це авіабомба, до якої додали крила (модуль УМПК). Просто ми всі звикли його так називати. Дешевий, масовий і небезпечний виріб", – пояснив він.

"Флеш" підкреслив: окупанти справді показали застосування нового КАБ, реактивного плануючого боєприпасу УМПБ-5Р. Фактично це – дешева крилата ракета.

Її бойова частина важить 100 кілограмів, а от точність сумнівна. Дальність польоту такої зброї – від 100 до 180 кілометрів. І наразі не більше.