Компанія-виробник РЕБ Piranha Tech презентувала комплексну програму Sky Defender та індивідуальну систему War Jammer – рішення, що інтегрують радари, детектори, перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у єдину архітектуру керування. Мовиться про можливість формувати навколо міст багаторівневий периметр захисту з централізованим командним пунктом.

Заступник директора Piranha Tech Анатолій Храпчинський та голова комерційного відділу Piranha Tech Михайло Ружинський розповіли про можливості нових систем РЕБ та загрозу українським містам, зокрема Києву. 24 Канал побував на презентації та розповідає деталі.

Як у прифронтових зонах побудувати ефективну систему захисту?

Заступник директора Piranha Tech Анатолій Храпчинський нагадав про нещодавні атаки дронами на Харків і удар "Ланцетом" по Чернігову. За його словами, ворог суттєво розширює зону ураження за допомогою платформ, що колись були комерційними безпілотниками.



Анатолій Храпчинський / Фото 24 Каналу

Головне завдання прифронтових і прикордонних громад – вибудувати багаторівневу систему захисту від апаратів, що керуються по радіоканалу або використовують супутникову навігацію.

РЕБ Piranha Tech / Фото 24 Каналу

Мовиться про групу рішень, які формують єдину екосистему для прикриття міста. Конфігурація залежить від рельєфу місцевості та планування, тож кількість і типи засобів визначають індивідуально.

Частина систем працює як "купол", інші – як спрямовані засоби з різними дистанціями дії (орієнтовно 5 – 10 кілометрів і до 20 кілометрів – залежно від завдання). Дані від радарів і детекторів, у тому числі через IP-інтерфейси, зводяться на єдиний командний пункт, де видно сектори та діапазони протидії.

Навколо міста побудувати перше й друге кільця захисту засобами РЕБ – цілком можливо. Для цього міським радам слід закуповувати рішення, які прикривають критично важливі об’єкти,

– зазначив Храпчинський, спілкуючись із журналістами.

Окремо він зазначив, що система дозволяє отримувати точні координати цілей від радіолокаційних і детекційних засобів і відпрацьовувати по розвідувальних БПЛА, які нерідко є передвісниками ударів іншими засобами ураження.

Мовиться також про протидію FPV-дронам і носіям типу "Молнія", що транспортують кілька FPV-боєприпасів: спрацьовують детекція та перекриття каналів зв’язку, що зриває виконання місії.

Як працює система РЕБ: дивіться відео

Відповідаючи на запитання про можливість запусків FPV-дронів по Києву, Храпчинський застеріг від перебільшених оцінок: фізичні обмеження і радіогоризонт лишаються чинними.



Водночас слід враховувати мережеві режими – як у "Шахедів", які можуть обмінюватися даними між собою; отже, міські системи захисту мають вміти працювати й по цих каналах.

Закони фізики й радіогоризонт ніхто не скасовував. Поки що роїв дронів немає, але вони вже можуть обмінюватися інформацією між собою,

– додав Храпчинський.

За словами спікера, сучасні БпЛА здатні виявляти вплив РЕБ і перемикатися на інерційні режими польоту. Окремі апарати можуть діяти як "радіоміст", подовжуючи зв’язок для інших носіїв; як приклад, платформа-ретранслятор може доставити зв’язок до певного рубежу, забезпечивши дальший політ ударних дронів.

Коментуючи інтенсивність застосування керованих авіабомб, Храпчинський заявив, що противник здатен швидко масштабувати виробництво модулів планування та корекції (УМПК), що зменшує дефіцит боєприпасів і дозволяє запускати велику кількість КАБів по Україні. За його словами, РЕБ пригнічує навігацію та зменшує точність ураження, однак це не дорівнює повній нейтралізації загрози в умовах міської забудови.

РЕБ – це елемент протидії, який зменшує точність. Але 250 – 500 кілограмів вибухівки, що впаде за 10 – 100 метрів, у місті все одно матимуть важкі наслідки,

– застерігає заступник директора Piranha Tech.

Архітектура Sky Defender: ролі, інтеграції та моделювання з ШІ

Голова комерційного відділу Piranha Tech Михайло Ружинський описав Sky Defender як масштабовану платформу з ролями для різних операторів: перехоплювачів, РЕБ-підрозділів та адміністраторів системи. У центрі – головний радар (за принципом типу Sigma), який видає напрямки та пріоритети цілям; далі це розходиться на всі інтегровані засоби у межах їхніх зон відповідальності – з урахуванням радіусів детекції та задавлювання.



Михайло Ружинський / Фото 24 Каналу

Програма підтримує ролі операторів: окремо для перехоплювачів (координати, пуски, дані від радарів) і для підрозділів РЕБ (власний застосунок, інтегрований у загальний контур). Рішення масштабується "до рівня країни", працює з різними типами радарів і сценаріями, а також передбачає модуль симуляції на базі ШІ.

Штучний інтелект "запускає" умовного "Шахеда" й намагається обійти виставлені рубежі, що дозволяє знаходити прогалини в обороні.

Кожен оператор має свої ролі, а інтеграція радарів, перехоплювачів і РЕБ дає можливість відпрацьовувати з одного командного пункту. Програма достатньо велика й масштабується до рівня всієї України,

– пояснив Ружинський.

Окремі, "менші" застосунки використовують для індивідуального керування: наприклад, Ground Control для перехоплювачів та окремий софт для командного управління РЕБ. Такі комплекси можуть працювати у кількості 20, 30 чи 50 одиниць одночасно – з одного ноутбука й одного пункту управління.



Підключаються також різні детектори та радари, щоб забезпечити дистанційне керування без постійної присутності людей на позиціях. Для критичної інфраструктури передбачено окремі схеми живлення й роботу з генераторами у небезпечних зонах.

Під час демонстрації представники компанії показали, як комплекси працюють дистанційно: обладнання під’єднується через маршрутизатор і Starlink до локального сервера, оператори бачать картину та відпрацьовують по секторах відповідно до алгоритмів системи.

Антени можна виносити на безпечні позиції, а живлення організовувати окремо – з генераторами.

"Купольна" система / Фото 24 Каналу

За словами Ружинського, є й "купольне" рішення, а потужність задавлення може сягати до 200 Вт на канал. Модуль детекції працює в аналоговому діапазоні від 300 до 7000 (проходить увесь спектр до 8 секунд).



Екран для приймання відео з FPV розміщено біля пульта; він і система керування фізично розділені та з’єднані Ethernet-кабелем – завдяки цьому антени можна винести на безпечніші позиції.

Дивіться відео:

"Задетектили відеочастоту – усе вмикається автоматично", – зазначив спікер, пояснивши, що суцільна завада сама по собі не "глушить" відео FPV, адже картинка йде напряму до пульта. За таких умов ефективніше застосовувати спуфінг. Демонстрована система працює в діапазоні до 2700 – це індивідуальне замовлення, але за потреби може бути модернізована до 6000.

Під час демонстрації команда показала, як комплекс відпрацьовує на реальному прольоті FPV.