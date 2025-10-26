Обо всех последствиях атаки на украинскую столицу, произошедшей в ночь на 26 октября, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Они погибли дома: в Киеве Россия убила молодую девушку и ее маму

Какие последствия обстрела Киева?