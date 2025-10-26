Обо всех последствиях атаки на украинскую столицу, произошедшей в ночь на 26 октября, читайте в материале 24 Канала.
Какие последствия обстрела Киева?
По словам Владимира Зеленского, этой ночью более 100 дронов выпустила Россия. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети. Каждый удар России – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян, Он добавил, что только за неделю оккупанты применили против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, с первых минут после ударов спасатели и полицейские прибыли на места. Удалось спасти более 10 человек. Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений. Почти 150 жителей уже получили необходимую психологическую помощь. Как сообщил глава МВА, всего четыре локации в Деснянском, Оболонском, Дарницком районах подверглись разрушениям во время атаки "Шахедами". Все они – это жилая застройка. В Деснянском районе дрон влетел в девятиэтажку, разрушив перекрытия между этажами. Здесь погибли три человека – мама с 19-летней дочерью и еще один человек. На месте всю ночь и сейчас работают спасатели, разворачивается работа волонтеров, психологов, На другой локации в районе пострадала 16-тиэтажка. Очень повреждены квартиры, вынесло окна. Здесь по меньшей мере 5 пострадавших, среди них двое детей. Самой младшей – 4 года. Поврежден также детский сад, где выбито оонад 70 выбитых окон В Оболонском районе дрон также повредил многоэтажку. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших. Сначала сообщалось, что количество пострадавших возросло до трех. Ранения получил в частности ребенок. Позже количество пострадавших росло. По состоянию на 11:04 известно о 32 раненых людей в Дарницком районе на двух локациях. Среди них – 7 детей. По другому адресу в Деснянском районе падение обломков дрона на крышу многоэтажки, сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко. В 02:34 столичные власти сообщили, что над городом летит несколько вражеских БпЛА. Первые последствия атаки фиксировались в Деснянском районе, где обломки рухнули на несколько этажей жилого дома.
Президент Зеленский отреагировал на атаку
На месте работают спасатели и полиция
