Обо всех последствиях атаки на украинскую столицу, произошедшей в ночь на 26 октября, читайте в материале 24 Канала.

Какие последствия обстрела Киева?

Президент Зеленский отреагировал на атаку

По словам Владимира Зеленского, этой ночью более 100 дронов выпустила Россия.

Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети. Каждый удар России – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян,
– отметил президент.

Он добавил, что только за неделю оккупанты применили против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов.

На месте работают спасатели и полиция

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, с первых минут после ударов спасатели и полицейские прибыли на места. Удалось спасти более 10 человек.

Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений.

Почти 150 жителей уже получили необходимую психологическую помощь.

Какие последствия атаки?

Как сообщил глава МВА, всего четыре локации в Деснянском, Оболонском, Дарницком районах подверглись разрушениям во время атаки "Шахедами". Все они – это жилая застройка.

В Деснянском районе дрон влетел в девятиэтажку, разрушив перекрытия между этажами. Здесь погибли три человека – мама с 19-летней дочерью и еще один человек.

На месте всю ночь и сейчас работают спасатели, разворачивается работа волонтеров, психологов,
– пишет Ткаченко.

На другой локации в районе пострадала 16-тиэтажка. Очень повреждены квартиры, вынесло окна. Здесь по меньшей мере 5 пострадавших, среди них двое детей. Самой младшей – 4 года. Поврежден также детский сад, где выбито оонад 70 выбитых окон

В Оболонском районе дрон также повредил многоэтажку. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сначала сообщалось, что количество пострадавших возросло до трех. Ранения получил в частности ребенок.

Позже количество пострадавших росло. По состоянию на 11:04 известно о 32 раненых людей в Дарницком районе на двух локациях. Среди них – 7 детей.

По другому адресу в Деснянском районе падение обломков дрона на крышу многоэтажки, сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

В 02:34 столичные власти сообщили, что над городом летит несколько вражеских БпЛА. Первые последствия атаки фиксировались в Деснянском районе, где обломки рухнули на несколько этажей жилого дома.