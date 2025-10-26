Які наслідки обстрілу для "Оптіма-Фарм"?
Руйнувань зазнали декілька приміщень "Оптіма-Фарм", повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.
Дивіться також Приїхала, щоб допомогти Україні: німецька міністерка була годину в укритті під час атаки на Київ
Постраждали, зокрема, офіс та складський комплекс фармдистриб'ютора. За попередніми підрахунками, збитки фармкомпанії становлять понад 100 мільйонів доларів.
За даними на сайті підрядника з електромонтажних послуг компанії Volantis, площа складу "Оптіма-Фарм" становить 29 000 квадратних метрів.
Зауважте! Компанія "Оптіма-Фарм" протягом 20 років є одним з провідних дистриб’юторів лікарських засобів і товарів медичного призначення на території України. За підсумками 2024 року вона увійшла до 15 найбільших компаній в Україні.
Що відомо про обстріл Києва?
У ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". Під ударом опинилися багатоповерхівки. Унаслідок атаки є постраждалі, серед яких – діти.
Стали відомі деталі удару по багатоповерхівках в Києві. Дрон влучив у 9-поверховий будинок в Деснянському районі Києва, зруйнувавши перекриття між поверхами, є щонайменше 26 поранених і троє загиблих. На іншому місці постраждав 16-поверховий будинок, пошкоджено квартири та є п'ятеро постраждалих.
Нічна атака 25 жовтня пошкодила виробничі потужності компанії Idealist Coffee, найбільшого виробника дріп-кави в Україні. Під час атаки загинули та були поранені сусіди, а терміни відновлення виробництва наразі невідомі.