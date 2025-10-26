Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Що відомо про удар по багатоповерхівках?

За словами Ткаченка, найважча ситуація в Деснянському районі. Російський дрон влетів у 9-поверховий будинок, зруйновані перекриття між поверхами. Уже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них п'ятеро дітей. Також є троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів.

На іншій локації постраждав 16-поверховий будинок Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій – 4 роки. Надходять нові звернення від людей.

Наслідки російського терору: дивіться відео "Радіо Свободи"

Кореспондентці "Радіо Свобода" розповіли, що на місці влучання у багатоповерхівку була потужна пожежа. За словами очевидців, двоє загиблих з будинку, задихнулися, коли ховалися у ванній. Задимлення було сильне.

Які наслідки атаки Росії?