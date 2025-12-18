А сам чиновник проживает в элитном загородном комплексе, где аренда значительно превышает его задекларированные доходы. Подробности роскошной жизни чиновника и его окружения рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал OBOZ.UA.

К теме Чиновница налоговой в Черкасской области "забыла" указать в декларации автопарк на 7 миллионов

Дорогое имущество Шибко оформлено преимущественно на членов его семьи.

Дочери Дмитрия Шибко, Марии, 25 лет. В 2022 году, когда ей было 22, на нее оформили четырехкомнатную квартиру площадью более 246 квадратных метров в центре Киева (улица Богдана Хмельницкого) по договору дарения. Сейчас ее стоимость оценивается примерно в 600 тысяч долларов.

Сыну Роману, 32 года, принадлежит квартира площадью 54,4 квадратных метров на улице Бойчука в Киеве. В 2016 году, когда ему было 24, на него оформили BMW 750Li стоимостью около 100 тысяч долларов.

Сначала автомобиль записали на охранника Госэкоинспекции, однако, по данным ГБР, им пользовался сам Шибко-старший. Роман Шибко является адвокатом; журналисты OBOZ.UA пытались уточнить у него, действительно ли автомобилем пользовался отец, но ответа не получили.

Не менее обеспечен и 85-летний тесть Шибко. В 2021 году на его имя зарегистрировали часть помещения площадью 334,5 квадратных метров (ориентировочно 4 миллиона гривен).

Кроме того, на ООО "Август-9", принадлежащее тестю, записали здание площадью 962,5 квадратных метров (около 20 миллионов гривен). Это лишь часть зафиксированных активов, реальное состояние семьи чиновника остаются неизвестными.

Отдельное внимание привлекает и водитель чиновника – Владислав Бордун. По документам он является владельцем нескольких компаний в Днепре и владеет двумя квартирами общей площадью более 140 квадратных метров и паркоместом в одном из самых дорогих жилых комплексов города, стоимость которых оценивается примерно в 250 тысяч долларов.

По официальным реестрам Владислав Бордун выглядит как успешный предприниматель, который в разные годы владел тремя компаниями. Впрочем, фактически он работает водителем местного чиновника.

Владислав Бордун
Водитель Шибко Владислав Бордун / Фото с его Инстаграм-страницы

В сервисах идентификации телефонных номеров контакт Бордуна пользователи обозначают как "Владик – водитель Дмитрия Витал.", "Влад водитель шефа", "Володя по экологам", "Влад водитель Шибко".

Как сообщает OBOZ.UA, Государственное бюро расследований во время негласных следственных действий установило, что Бордун в разговорах со знакомыми заявлял: квартиры в ЖК "Панорама", записанные на него, фактически принадлежат его руководителю – Дмитрию Шибко. Эти данные фигурируют в материалах уголовного производства №757/55802/25-к, которое сейчас расследуют правоохранители.

Следствие также не исключает, что на водителя оформляли не только элитное жилье. Бордун является владельцем ООО "Листопад-9" (сейчас в стадии прекращения) и ранее владел ООО "Август-9". Интересно, что последняя из перечисленных компания ранее принадлежала жене чиновника Юлии Шибко, а впоследствии ее переписали на 85-летнего тестя чиновника – Юрия Денисова.

Между тем у подчиненной Шибко во время обысков правоохранители обнаружили 800 тысяч долларов и 210 тысяч евро.

По версии следствия, в экоинспекции могла действовать схема: чиновники сами инициировали жалобы на предприятия по утилизации отходов, проводили проверки, а затем предлагали или сотрудничество со связанными фирмами, или уплату значительных штрафов.

Официальный доход Дмитрия Шибко до налогообложения составляет менее 43 тысяч гривен в месяц. В то же время только аренда дома в элитном комплексе "Ривер-Клаб", где он проживает, обходится минимум вдвое дороже. Недвижимость оформлена на киевлянку Юлию Милованову.

Дмитрий Шибко также тратит средства на компенсации. В марте 2025 года он повредил автомобиль Mercedes-Benz GLC 200, которым пользовалась его знакомая, днепровский косметолог Марина Лазарева. По данным полиции, чиновник не справился с управлением и находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотест проходить отказался.

Чтобы возместить убытки, Шибко приобрел для Лазаревой новый Mercedes-Benz стоимостью 4,56 миллиона гривен с дополнительными опциями на 74 тысячи гривен (более 110 тысяч долларов). Для сравнения, его официальные доходы за десятилетие не достигали этой суммы.

Марина Лазарева
Марина Лазарева / Фото с ее Фейсбук-страницы

Дмитрия Шибко уже задерживали за якобы взятку в 2019 году, когда он возглавлял областную Госэкоинспекцию. Тогда дело не получило продолжения, а он сохранил должность. Вероятно, без широкой огласки новые скандалы также могут остаться без последствий, а уголовные производства – закрыты по формальным причинам.

Больше подобных расследований

  • Правоохранители раскрыли схему присвоения бюджетных средств, связанную с оборонными контрактами. В рамках расследования было проведено более 40 обысков, изъяты финансовые документы и объявлены подозрения нескольким участникам схемы.

  • Сын Германа Галущенко учится в швейцарском College Alpin Beau Soleil, где годовая стоимость обучения может достигать 200 тысяч долларов США. Журналисты отмечают, что расходы на его образование не отражены в декларациях Галущенко, что значительно превышает официальные доходы и сбережения семьи.