А сам чиновник проживает в элитном загородном комплексе, где аренда значительно превышает его задекларированные доходы. Подробности роскошной жизни чиновника и его окружения рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал OBOZ.UA.

К теме Чиновница налоговой в Черкасской области "забыла" указать в декларации автопарк на 7 миллионов

Что известно о богатствах семьи Шибко?

Дорогое имущество Шибко оформлено преимущественно на членов его семьи.

Дочери Дмитрия Шибко, Марии, 25 лет. В 2022 году, когда ей было 22, на нее оформили четырехкомнатную квартиру площадью более 246 квадратных метров в центре Киева (улица Богдана Хмельницкого) по договору дарения. Сейчас ее стоимость оценивается примерно в 600 тысяч долларов.

Сыну Роману, 32 года, принадлежит квартира площадью 54,4 квадратных метров на улице Бойчука в Киеве. В 2016 году, когда ему было 24, на него оформили BMW 750Li стоимостью около 100 тысяч долларов.

Сначала автомобиль записали на охранника Госэкоинспекции, однако, по данным ГБР, им пользовался сам Шибко-старший. Роман Шибко является адвокатом; журналисты OBOZ.UA пытались уточнить у него, действительно ли автомобилем пользовался отец, но ответа не получили.

Не менее обеспечен и 85-летний тесть Шибко. В 2021 году на его имя зарегистрировали часть помещения площадью 334,5 квадратных метров (ориентировочно 4 миллиона гривен).

Кроме того, на ООО "Август-9", принадлежащее тестю, записали здание площадью 962,5 квадратных метров (около 20 миллионов гривен). Это лишь часть зафиксированных активов, реальное состояние семьи чиновника остаются неизвестными.

Успешный бизнесмен или обычный водитель?

Отдельное внимание привлекает и водитель чиновника – Владислав Бордун. По документам он является владельцем нескольких компаний в Днепре и владеет двумя квартирами общей площадью более 140 квадратных метров и паркоместом в одном из самых дорогих жилых комплексов города, стоимость которых оценивается примерно в 250 тысяч долларов.

По официальным реестрам Владислав Бордун выглядит как успешный предприниматель, который в разные годы владел тремя компаниями. Впрочем, фактически он работает водителем местного чиновника.



Водитель Шибко Владислав Бордун / Фото с его Инстаграм-страницы

В сервисах идентификации телефонных номеров контакт Бордуна пользователи обозначают как "Владик – водитель Дмитрия Витал.", "Влад водитель шефа", "Володя по экологам", "Влад водитель Шибко".

Как сообщает OBOZ.UA, Государственное бюро расследований во время негласных следственных действий установило, что Бордун в разговорах со знакомыми заявлял: квартиры в ЖК "Панорама", записанные на него, фактически принадлежат его руководителю – Дмитрию Шибко. Эти данные фигурируют в материалах уголовного производства №757/55802/25-к, которое сейчас расследуют правоохранители.

Следствие также не исключает, что на водителя оформляли не только элитное жилье. Бордун является владельцем ООО "Листопад-9" (сейчас в стадии прекращения) и ранее владел ООО "Август-9". Интересно, что последняя из перечисленных компания ранее принадлежала жене чиновника Юлии Шибко, а впоследствии ее переписали на 85-летнего тестя чиновника – Юрия Денисова.

Чем занимаются подчиненные чиновника?

Между тем у подчиненной Шибко во время обысков правоохранители обнаружили 800 тысяч долларов и 210 тысяч евро.

По версии следствия, в экоинспекции могла действовать схема: чиновники сами инициировали жалобы на предприятия по утилизации отходов, проводили проверки, а затем предлагали или сотрудничество со связанными фирмами, или уплату значительных штрафов.

На что тратится сам Шибко?

Официальный доход Дмитрия Шибко до налогообложения составляет менее 43 тысяч гривен в месяц. В то же время только аренда дома в элитном комплексе "Ривер-Клаб", где он проживает, обходится минимум вдвое дороже. Недвижимость оформлена на киевлянку Юлию Милованову.

Дмитрий Шибко также тратит средства на компенсации. В марте 2025 года он повредил автомобиль Mercedes-Benz GLC 200, которым пользовалась его знакомая, днепровский косметолог Марина Лазарева. По данным полиции, чиновник не справился с управлением и находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотест проходить отказался.

Чтобы возместить убытки, Шибко приобрел для Лазаревой новый Mercedes-Benz стоимостью 4,56 миллиона гривен с дополнительными опциями на 74 тысячи гривен (более 110 тысяч долларов). Для сравнения, его официальные доходы за десятилетие не достигали этой суммы.



Марина Лазарева / Фото с ее Фейсбук-страницы

Дмитрия Шибко уже задерживали за якобы взятку в 2019 году, когда он возглавлял областную Госэкоинспекцию. Тогда дело не получило продолжения, а он сохранил должность. Вероятно, без широкой огласки новые скандалы также могут остаться без последствий, а уголовные производства – закрыты по формальным причинам.

Больше подобных расследований