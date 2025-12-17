Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Головня, передает 24 Канал.
Как чиновница налоговой скрыла свои авто на 7 миллионов гривен?
По данным следствия, речь идет о начальнице одного из отделов Главного управления ГНС в Черкасской области. В ежегодной декларации за 2022 год она внесла недостоверные сведения, не указав имущество, находящееся в собственности ее мужа.
В частности, чиновница не задекларировала пять транспортных средств общей стоимостью более 7 миллионов гривен, которые в соответствии с законом подлежали обязательному декларированию.
В Национальной полиции уточнили, что речь идет о таких автомобилях: BMW X5, две Toyota Land Cruiser 200, а также грузовики Mercedes-Benz Sprinter и MAN TGX.
Женщине инкриминируют умышленное внесение заведомо ложных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет.
Следователь Нацполиции приобрела квартиру за 100 тысяч долларов и не задекларировала
Следователь Нацполиции Людмила Дрозд в 2020 году приобрела недвижимость в Киеве на сумму около 100 тысяч долларов, однако эти средства задекларировала.
Журналисты выяснили, что в декларации за 2020 год эти средства не отражены. Они появились там только в 2021 году, когда следователь зарегистрировала право собственности. Интересно, что именно тогда ее отец подарил ей 3 миллиона гривен, что формально "закрыло" финансовую дыру в сведениях.