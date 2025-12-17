Про це Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Головня, передає 24 Канал.

Як посадовиця податкової приховала свої авто на 7 мільйонів гривень?

За даними слідства, йдеться про начальницю одного з відділів Головного управління ДПС у Черкаській області. У щорічній декларації за 2022 рік вона внесла недостовірні відомості, не вказавши майно, що перебуває у власності її чоловіка.

Зокрема, посадовиця не задекларувала п’ять транспортних засобів загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень, які відповідно до закону підлягали обов’язковому декларуванню.

У Національній поліції уточнили, що йдеться про такі автомобілі: BMW X5, дві Toyota Land Cruiser 200, а також вантажівки Mercedes-Benz Sprinter і MAN TGX.

Жінці інкримінують умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років із можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю строком до трьох років.

