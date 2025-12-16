Як декларувати доходи з OnlyFans?

Згідно з Податковим кодексом України, фізичні особи-резиденти сплачують податок на доходи як з доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.

OnlyFans розглядається саме як іноземне джерело доходу. Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його обов’язково включають до загального річного оподатковуваного доходу.

Платник податків має подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити:

податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;

військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.

Навіть якщо акаунт на платформі видалений і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує:

вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;

самостійно визначати суму загального річного оподатковуваного доходу;

зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.

Що відомо про діяльність OnlyFans в Україні?