Моделі OnlyFans заборгували державі?
Про це повідомила Державна податкова служба у відповідь на запит ЕП, передає 24 Канал.
Радимо прочитати Закон чи тиск: чому моделі на OnlyFans повинні платити податки за "творчість"
У податковій уточнили, що у березні 2025 року вони отримали інформацію від компанії Fenix International Ltd (власник OnlyFans) про доходи українців за 2023 рік.
Ці дані вже опрацьовано та 5 вересня 2025 року передано до територіальних органів для стягнення податків,
– ідеться у повідомленні.
Контент і кримінальна відповідальність?
Хоча платформа OnlyFans відома передусім розміщенням порнографічного контенту, за який в Україні передбачена кримінальна відповідальність (штраф до 7 років ув'язнення), податкові органи продовжують вимагати сплати податків із доходів її творців. При цьому сама платформа є платником ПДВ в Україні за придбаний контент.
До слова, держбюджет уже отримав 10 мільярдів гривень "податку на Google", а OnlyFans сплатив близько 1,2 мільйона доларів за 7 місяців.
Що цьому передувало?
Раніше українська модель OnlyFans Світлана Дворнікова зареєструвала на сайті президента України петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Вона зазначила, що завжди сплачує податки, проте правоохоронні органи все одно відкрили проти неї кримінальне провадження.
Восени 2024 року ДПСУ отримала повні дані про всіх українських творців контенту на платформі OnlyFans. Пізніше, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке розпочало обшуки у моделей, що заробили найбільші суми.