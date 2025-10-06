Моделі OnlyFans заборгували державі?

Про це повідомила Державна податкова служба у відповідь на запит ЕП, передає 24 Канал.

Радимо прочитати Закон чи тиск: чому моделі на OnlyFans повинні платити податки за "творчість"

У податковій уточнили, що у березні 2025 року вони отримали інформацію від компанії Fenix International Ltd (власник OnlyFans) про доходи українців за 2023 рік.

Ці дані вже опрацьовано та 5 вересня 2025 року передано до територіальних органів для стягнення податків,

– ідеться у повідомленні.

Контент і кримінальна відповідальність?

Хоча платформа OnlyFans відома передусім розміщенням порнографічного контенту, за який в Україні передбачена кримінальна відповідальність (штраф до 7 років ув'язнення), податкові органи продовжують вимагати сплати податків із доходів її творців. При цьому сама платформа є платником ПДВ в Україні за придбаний контент.

До слова, держбюджет уже отримав 10 мільярдів гривень "податку на Google", а OnlyFans сплатив близько 1,2 мільйона доларів за 7 місяців.

Що цьому передувало?