Скількох осіб перевірила податкова

Ще 346 перевірок плануються, розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає 24 Канал з посиланням на "Економічна правда".

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Платники оскаржують донараховані їм 14,5 мільйона гривень податків, тоді як загальний борг за результатами перевірок складає 14,7 мільйона гривень.

Як повідомили в ДПС, у цей період 5435 українців заробляли на OnlyFans, маючи загалом 7036 акаунтів – оскільки платформа дозволяє створювати декілька акаунтів на одну особу.

Цікаво! У вересні 2024 року ДПС отримала відповідні дані в межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, власник OnlyFans. Після цього податківці надіслали 5126 запитів особам, що отримували доходи через платформу, із вимогою надати декларацію або сплатити податки.

Скільки заробляють моделі OnlyFans

Як повідомив Руслан Кравченко, 748 осіб добровільно подали декларації, задекларувавши сумарно 356 мільйонів гривень доходу.

Голова ДПС Руслан Кравченко відмовився коментувати, чи може подача декларацій моделями OnlyFans призвести до кримінальної відповідальності за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки виготовлення порнографії в Україні є кримінальним правопорушенням. Він наголосив, що податкова не має повноважень на досудове розслідування і діє в межах законодавства.

За його словами, частина моделей зареєстрували ФОПи й сплачують єдиний податок, тоді як інші декларують доходи як фізичні особи, сплачуючи 18% ПДФО та військовий збір, ставка якого з 2025 року зросла до 5%.

Цікаво! Крім того, моделі, які працюють через агентства, часто отримують лише близько 20% від загального доходу, і розмір податку для них може дорівнювати фактичному отриманому прибутку.