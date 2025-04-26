Середні зарплати в Польщі
У Польщі середня брутто-зарплата становить 8 482,47 злотих на місяць (приблизно 2 035 євро), передає 24 Канал.
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Середня нетто-зарплата у Польщі становить 6 112,76 злотих (близько 1 465 євро), а медіанна брутто-зарплата – 6 641 злотий (1 515 євро).
У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, заробітки значно перевищують середні по країні.
Середні зарплати в Чехії
Середня брутто-зарплата: 46 557 чеських крон на місяць (приблизно 1 860 євро)
Медіанна зарплата: 41 739 крон (близько 1 670 євро)
Середня зарплата в Празі: 59 870 крон (приблизно 2 390 євро)
Найвищі заробітки фіксуються в столиці та в секторах ІТ, фінансів і енергетики.
Таким чином, у 2025 році Польща обігнала Чехію за рівнем середніх зарплат, особливо в ключових галузях та великих містах.