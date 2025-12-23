Які податки мають платити українські біженці?

Це можливо завдяки міжнародним угодам і механізму довідки про резидентство. Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає 24 Канал.

Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами. Для цього передбачено механізм – довідка про резидентство.

Тож, якщо людина офіційно працює за кордоном, отримує там дохід і сплачує податки, то в Україні вона оподаткуванню не підлягає. Саме цю інформацію про резидентство необхідно вказати в декларації.

Оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією,

– наголосила Карнаух.

Окрім того, на своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що декларувати кошти та сплачувати податки в Україні не потрібно, якщо фізична особа – резидент України отримала:

матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв'язку з війною;

допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім'ї першого ступеня споріднення, постраждалим від російської агресії.

Як відбувається обмін інформацією?

Щоб податкові органи кількох юрисдикцій обмінювалися даними між собою, створено систему обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS. Її мета – забезпечити справедливий підхід до всіх платників у світі, незалежно від того, де вони перебувають.

За словами Карнаух, складні механізми та довідки про резидентство існують саме для того, щоб врегулювати ці питання.

Цікаво! Завдяки угоді про CRS Україна готова до обміну інформацією зі 121 країною, однак до переліку не входять США. Окрім того, між Україною та іншими державами діє 70 двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, зокрема й зі США.

Також посадовиця зауважила, що обмін такою інформацією може здійснюватися виключно в податкових цілях.

Ми не можемо за запитом будь-кого сказати й роздати всю цю інформацію про наших громадян з метою кримінальних переслідувань чи ще чогось,

– додала вона.

Що ще варто знати біженцям?