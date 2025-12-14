Кому загрожує втрата виплат із 1 січня?

До кінця грудня 2025 року українці, які отримують пенсію та перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти обов’язкову ідентифікацію, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд.

Якщо цього не зробити, з 1 січня 2026 року пенсійні виплати буде призупинено. Проте перейматись не варто, адже пройти ідентифікацію можна пройти кількома способами:

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

дистанційно через відеозв’язок;

надіславши документи поштою.

Зверніть увагу! Для пенсіонерів за кордоном потрібні: копія паспорта, підтвердження місця проживання та довідка від консульської установи, що підтверджує факт життя.

Для чого потрібна ідентифікація пенсіонера?

У Мінсоцполітики наголошують, що процедура ідентифікації є обов’язковою для всіх пенсіонерів, окрім тих, хто отримує виплати за міжнародними договорами. Вона спрямована на захист системи від подвійних виплат і шахрайства.

Фахівці радять не відкладати процедуру на останні дні грудня, адже пропуск терміну призведе до призупинення пенсії та додаткових бюрократичних процедур для її відновлення.

Хто ще може втратити свої виплати у 2026 році?