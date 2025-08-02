Чи можна отримувати українську пенсію за кордоном?

Держава продовжує виплачувати пенсію навіть тим громадянам, які проживають за межами України, за умови, що вони відповідають вимогам законодавства, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щобільше, громадяни, які перебувають за кордоном і досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно: без необхідності фізично приїздити до України. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Для них буде два способи отримання виплат:

на картку українського банку;

через міжнародні поштові перекази від Укрпошти.

Як оформити пенсію дистанційно?