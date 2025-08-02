Чи можна отримувати українську пенсію за кордоном?

Держава продовжує виплачувати пенсію навіть тим громадянам, які проживають за межами України, за умови, що вони відповідають вимогам законодавства, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щобільше, громадяни, які перебувають за кордоном і досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно: без необхідності фізично приїздити до України. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Для них буде два способи отримання виплат:

  • на картку українського банку;
  • через міжнародні поштові перекази від Укрпошти.

Як оформити пенсію дистанційно?

  • Щоб подати заяву на призначення пенсії онлайн, потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду України.
  • Згодом перейти до розділу "Про пенсійне забезпечення" та обрати пункт "Заява про призначення пенсії".
  • Далі слід заповнити електронну форму та прикріпити скан-копії необхідних документів.