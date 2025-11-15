Чому зменшаться пенсії у 2026 році?

У 2026 році під скорочення потрапить частина українських пенсій. Насамперед тих, що належать до найбільших, пише 24 Канал з посиланням на проєкт держбюджету.

Зокрема, уряд передбачив продовження дії понижених коефіцієнтів, які зменшують виплати для отримувачів спеціальних пенсій. А саме мова йде про:

  • колишніх держслужбовців;
  • дипломатів;
  • військових, чиї пенсії призначені за окремими законами.

Зверніть увагу! Скорочення торкнеться тих, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Як працюватимуть знижені коефіцієнти для пенсій?

Пенсійний фонд пояснює: урізання не стосується базової частини пенсії в межах 10 прожиткових мінімумів. Це означає, що "надлишок" виплат рахуватимуть за пониженою формулою:

  • сума від 10 до 11 мінімумів буде виплачуватися з коефіцієнтом 0,5;
  • від 11 до 13 мінімумів з коефіцієнтом 0,4;
  • від 13 до 17 – з 0,3;
  • від 17 до 21 – з 0,2.

Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, нараховуватимуть за найнижчим коефіцієнтом 0,1. Таким чином, що більшим є "понаднормовий" розмір пенсії, то меншу частку від цієї суми фактично отримає пенсіонер.

Який розмір пенсій українці отримують зараз?

  • Станом на жовтень ситуація з пенсіями в Україні залишається непростою: понад третина пенсіонерів отримує менше ніж 4 000 гривень на місяць. І ця частка навіть більша, ніж була у 2024 році.

  • Водночас загальні показники дещо зросли: середня пенсія піднялася до 6 436,8 гривні, а працюючі пенсіонери в середньому отримують уже 7 069,4 гривні, що на 13% більше, ніж торік.