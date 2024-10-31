Кому можуть зменшити виплати у 2025 році

Деяких пенсіонерів-чорнобильців можуть позбавити надбавок до пенсійних виплат для того, аби оптимізувати витрати державного бюджету. Відповідні зміни планують внести до проєкту держбюджету на 2025 рік, передає 24 Канал з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

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Мова йде про доплату в розмірі 2 361 гривні, яку отримують пенсіонери за проживання в зоні обов'язкового чи добровільного відселення. Відповідно пенсіонери, які виїхали після аварії на Чорнобильській АЕС, а згодом повернулися – втратять свої доплати.

Зауважте! Якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті, то доплати отримуватимуть лише непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали або працювали у відповідній зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.