Якою буде пенсія із 20 роками стажу?

Формула, за якою вираховують розмір виплат, потребує показників середньої зарплати в країні, коефіцієнт страхстажу та індивідуальний коефіцієнт зарплати, передає 24 Канал.

Відповідно ці показники потрібно розрахувати, а потім помножити для отримання суми, яку виплачуватимуть особі з 20 роками стажу.

Розрахунок середньої зарплати проводить Пенсійний фонд України. Станом на вересень 2025 року, цей показник становить 21 190,31 гривні.

Водночас коефіцієнт страхстажу (КС) – це роки офіційного стажу, помножені на 1%. Якщо стаж становить 20 років, то показник КС буде 0,2.

Водночас індивідуальний коефіцієнт вираховується співвідношенням середньої зарплати майбутнього пенсіонера до середньої зарплати в країні за конкретний період часу. Таким чином, чим вищий офіційний дохід особи, тим більшим буде показник коефіцієнтf.

Яким буде розрахунок: якщо середня зарплата людини становила 10 тисяч гривень, а середня зарплата по країні, станом на вересень, за даними ПФУ, – 21 190,31 гривні, то 10 тисяч поділити 21 190 = 0,47; далі 21 190 помножити на 0,47 та 0,2 = 1 991,86 гривні – таким вийде розмір пенсійних виплат.

Зверніть увагу! Чим більший дохід та стаж, тим більший буде розмір пенсійних виплат у майбутньому.

Водночас варто нагадати, що якщо пенсійні виплати не відповідають показникам, то їх підвищують до встановлених лімітів.

Нагадуємо, що мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів становить 3 038 гривень,

А для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію та мають повний страховий стаж 30/35 років, встановлений показник в 3 758 гривень, пишуть в ПФУ.

Якою буде виплата при 40 роках стажу?