Яка буде пенсія при 40 роках стажу?

40 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

Прорахуємо яка б мала бути пенсія для кожного віку. Врахуємо, що дохід особи на рівні 10 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.

При виході на пенсію в 60 років, за вказаних умов, можна отримати приблизно – 4,5 тисячі гривень.


Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 40 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 ця сума дещо більша. В такому випадку пенсія складе уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.


Яка буде пенсія при доході 10 тисяч гривень та стажі 40 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от, якщо виходити на пенсію в 65, пенсія буде найбільша. Вона складе приблизно – 5,8 тисячі гривень.


Якого розміру буде пенсія при стажі 40 років зараз / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати при виході на пенсію зараз?

  • Як зазначає ПФУ, аби вийти на пенсію зараз потрібно мати достатньо стажу. Мінімуми залежать від віку. Для 60 років мінімальне значення складає – 32 роки стажу у 2025. А в 63 – 22, 65 – 15 років.

  • Українські пенсіонери мають право на різні доплати. Зокрема, за віком. Завдяки цим надбавкам, пенсійна виплата відчутно зростає.