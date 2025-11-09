Яка буде пенсія при 40 роках стажу?
40 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.
Прорахуємо яка б мала бути пенсія для кожного віку. Врахуємо, що дохід особи на рівні 10 тисяч гривень.
Зверніть увагу! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.
При виході на пенсію в 60 років, за вказаних умов, можна отримати приблизно – 4,5 тисячі гривень.
Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 40 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63 ця сума дещо більша. В такому випадку пенсія складе уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при доході 10 тисяч гривень та стажі 40 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
А от, якщо виходити на пенсію в 65, пенсія буде найбільша. Вона складе приблизно – 5,8 тисячі гривень.
Якого розміру буде пенсія при стажі 40 років зараз / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати при виході на пенсію зараз?
Як зазначає ПФУ, аби вийти на пенсію зараз потрібно мати достатньо стажу. Мінімуми залежать від віку. Для 60 років мінімальне значення складає – 32 роки стажу у 2025. А в 63 – 22, 65 – 15 років.
Українські пенсіонери мають право на різні доплати. Зокрема, за віком. Завдяки цим надбавкам, пенсійна виплата відчутно зростає.