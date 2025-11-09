Кому щомісяця будуть виплачувати по 600 гривень до пенсії?

Деякі українські пенсіонери щомісяця можуть отримувати додаткові виплати до своєї пенсії. Це автоматичні надбавки, які не потребують окремих заяв чи звернень до Пенсійного фонду, пише 24 Канал.

Вони нараховуються залежно від віку та умов отримання пенсії.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Відповідно розмір надбавки визначається віком отримувача:

від 70 до 74 років – 300 гривень щомісяця;

від 75 до 79 років – 456 гривень щомісяця;

від 80 років й старше – 570 гривень щомісяця.

Як нараховується надбавка за вік?

Як пояснили у "Дії", вікова надбавка нараховується з дати досягнення відповідного віку, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи.

Тобто, після досягнення певного віку пенсійна виплата автоматично зростає, і це дозволяє отримувати додаткові кошти щомісяця, підвищуючи загальний рівень фінансової підтримки літніх українців.

Важливо! Право на щомісячну доплату мають ті, у кого загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.

Які ще доплати є для пенсіонерів?