Кому ежемесячно будут выплачивать по 600 гривен к пенсии?
Некоторые украинские пенсионеры ежемесячно могут получать дополнительные выплаты к своей пенсии. Это автоматические надбавки, которые не требуют отдельных заявлений или обращений в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал.
Они начисляются в зависимости от возраста и условий получения пенсии.
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, согласно которому назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,
– говорится в сообщении ПФУ.
Соответственно размер надбавки определяется возрастом получателя:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен ежемесячно;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен ежемесячно 456 гривен ежемесячно;
- от 80 лет и старше – 570 гривен ежемесячно.
Как начисляется надбавка за возраст?
Как объяснили в "Дії", возрастная надбавка начисляется с даты достижения соответствующего возраста, независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы.
То есть, по достижении определенного возраста пенсионная выплата автоматически возрастает, и это позволяет получать дополнительные средства ежемесячно, повышая общий уровень финансовой поддержки пожилых украинцев.
Важно! Право на ежемесячную доплату имеют те, у кого общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.
Какие еще доплаты есть для пенсионеров?
Работающие пенсионеры в Украине могут получать дополнительные выплаты во время ежегодной индексации пенсии.
Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, имеют право на прибавку к пенсии примерно в 1 000 гривен при условии наличия медицинского подтверждения.
Также пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, могут ежемесячно получать доплату в размере 150 гривен на каждого ребенка.