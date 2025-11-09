Кому ежемесячно будут выплачивать по 600 гривен к пенсии?

Некоторые украинские пенсионеры ежемесячно могут получать дополнительные выплаты к своей пенсии. Это автоматические надбавки, которые не требуют отдельных заявлений или обращений в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал.

Они начисляются в зависимости от возраста и условий получения пенсии.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, согласно которому назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Соответственно размер надбавки определяется возрастом получателя:

от 70 до 74 лет – 300 гривен ежемесячно;

от 75 до 79 лет – 456 гривен ежемесячно 456 гривен ежемесячно;

от 80 лет и старше – 570 гривен ежемесячно.

Как начисляется надбавка за возраст?

Как объяснили в "Дії", возрастная надбавка начисляется с даты достижения соответствующего возраста, независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы.

То есть, по достижении определенного возраста пенсионная выплата автоматически возрастает, и это позволяет получать дополнительные средства ежемесячно, повышая общий уровень финансовой поддержки пожилых украинцев.

Важно! Право на ежемесячную доплату имеют те, у кого общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.

Какие еще доплаты есть для пенсионеров?