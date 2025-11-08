Когда украинцы могут требовать перерасчета пенсии?

Пенсионеры в Украине имеют право требовать перерасчета пенсии даже после ее назначения, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

Существуют несколько причин, по которым пенсионеры могут обратиться за пересмотром своих выплат:

Недоучет стажа или дохода. Если при назначении пенсии не учли полностью весь рабочий стаж или фактические доходы, можно предоставить соответствующие документы, и пенсия будет пересчитана. Новые доплаты и надбавки. Они актуальны для военных, участников боевых действий, лиц с почетными званиями и других категорий, которые имеют право на дополнительные выплаты. Назначение пенсии после потери кормильца. В таком случае пенсионные выплаты пересматривают, чтобы обеспечить семью надлежащей поддержкой в соответствии с законом.

Есть ли перерасчет пенсии работающим пенсионерам?

Как объясняют в Пенсионном фонде, если пенсионер продолжал работать после назначения пенсии, ее могут пересчитать:

с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета;

если же стажа меньше, то перерасчет проводят не ранее чем через два года.

Обратите внимание! Перерасчет осуществляется на основе заработка, с которого исчислялась пенсия, или с учетом дохода, полученного после назначения/предварительного перерасчета.

Пенсия пересчитывается с первого числа месяца, когда пенсионер подал заявление со всеми документами до 15 числа включительно, или с первого числа следующего месяца, если заявление подано после 15 числа.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном