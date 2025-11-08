Когда украинцы могут требовать перерасчета пенсии?
Пенсионеры в Украине имеют право требовать перерасчета пенсии даже после ее назначения, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".
Существуют несколько причин, по которым пенсионеры могут обратиться за пересмотром своих выплат:
- Недоучет стажа или дохода. Если при назначении пенсии не учли полностью весь рабочий стаж или фактические доходы, можно предоставить соответствующие документы, и пенсия будет пересчитана.
- Новые доплаты и надбавки. Они актуальны для военных, участников боевых действий, лиц с почетными званиями и других категорий, которые имеют право на дополнительные выплаты.
- Назначение пенсии после потери кормильца. В таком случае пенсионные выплаты пересматривают, чтобы обеспечить семью надлежащей поддержкой в соответствии с законом.
Есть ли перерасчет пенсии работающим пенсионерам?
Как объясняют в Пенсионном фонде, если пенсионер продолжал работать после назначения пенсии, ее могут пересчитать:
- с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета;
- если же стажа меньше, то перерасчет проводят не ранее чем через два года.
Обратите внимание! Перерасчет осуществляется на основе заработка, с которого исчислялась пенсия, или с учетом дохода, полученного после назначения/предварительного перерасчета.
Пенсия пересчитывается с первого числа месяца, когда пенсионер подал заявление со всеми документами до 15 числа включительно, или с первого числа следующего месяца, если заявление подано после 15 числа.
Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном
Работающие пенсионеры в Украине не получают надбавок, которые предназначены для неработающих пенсионеров.
Впрочем, после увольнения с работы пенсионер приобретает право на все надбавки и повышения, предусмотренные для неработающих лиц.
По состоянию на 1 октября средний размер пенсии для работающих составил 7 069,37 гривны.