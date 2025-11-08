Коли українці можуть вимагати перерахунку пенсії?
Пенсіонери в Україні мають право вимагати перерахунку пенсії навіть після її призначення, пише 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".
Цікаво Українцям додадуть майже тисячу гривень до пенсії: хто може розраховувати на надбавку
Існують кілька причин, через які пенсіонери можуть звернутися за переглядом своїх виплат:
- Недооблік стажу або доходу. Якщо при призначенні пенсії не врахували повністю весь робочий стаж або фактичні доходи, можна надати відповідні документи, і пенсія буде перерахована.
- Нові доплати та надбавки. Вони актуальні для військових, учасників бойових дій, осіб із почесними званнями та інших категорій, які мають право на додаткові виплати.
- Призначення пенсії після втрати годувальника. У такому випадку пенсійні виплати переглядають, щоб забезпечити родину належною підтримкою відповідно до закону.
Чи є перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам?
Як пояснюють у Пенсійному фонді, якщо пенсіонер продовжував працювати після призначення пенсії, її можуть перерахувати:
- з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після попереднього перерахунку;
- якщо ж стажу менше, то перерахунок проводять не раніше ніж через два роки.
Зверніть увагу! Перерахунок здійснюється на основі заробітку, з якого обчислювалася пенсія, або з урахуванням доходу, отриманого після призначення/попереднього перерахунку.
Пенсія перераховується з першого числа місяця, коли пенсіонер подав заяву з усіма документами до 15 числа включно, або з першого числа наступного місяця, якщо заяву подано після 15 числа.
Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне
Працюючі пенсіонери в Україні не отримують надбавок, які призначені для непрацюючих пенсіонерів.
Утім, після звільнення з роботи пенсіонер набуває права на всі надбавки та підвищення, передбачені для непрацюючих осіб.
Станом на 1 жовтня середній розмір пенсії для працюючих становив 7 069,37 гривні.