Коли українці можуть вимагати перерахунку пенсії?

Пенсіонери в Україні мають право вимагати перерахунку пенсії навіть після її призначення, пише 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

Існують кілька причин, через які пенсіонери можуть звернутися за переглядом своїх виплат:

Недооблік стажу або доходу. Якщо при призначенні пенсії не врахували повністю весь робочий стаж або фактичні доходи, можна надати відповідні документи, і пенсія буде перерахована. Нові доплати та надбавки. Вони актуальні для військових, учасників бойових дій, осіб із почесними званнями та інших категорій, які мають право на додаткові виплати. Призначення пенсії після втрати годувальника. У такому випадку пенсійні виплати переглядають, щоб забезпечити родину належною підтримкою відповідно до закону.

Чи є перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам?

Як пояснюють у Пенсійному фонді, якщо пенсіонер продовжував працювати після призначення пенсії, її можуть перерахувати:

з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після попереднього перерахунку;

якщо ж стажу менше, то перерахунок проводять не раніше ніж через два роки.

Зверніть увагу! Перерахунок здійснюється на основі заробітку, з якого обчислювалася пенсія, або з урахуванням доходу, отриманого після призначення/попереднього перерахунку.

Пенсія перераховується з першого числа місяця, коли пенсіонер подав заяву з усіма документами до 15 числа включно, або з першого числа наступного місяця, якщо заяву подано після 15 числа.

