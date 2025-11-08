Хто може отримати тисячу гривень до пенсії?

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду. Це передбачено законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", пише 24 Канал.

Цікаво Пропрацював 40 років: на яку пенсію можна розраховувати

Такі пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії: близько тисячі гривень, що допомагає покривати базові витрати на догляд та побутові потреби.

Хто має право на доплату на догляд?

Надбавку можуть отримати самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують постійного стороннього догляду. Така потреба має бути підтверджена медичним висновком лікарсько-консультативної комісії.

Зверніть увагу! Доплата надається саме тим, хто отримує пенсію за віком, а не за інвалідністю.

Крім того, право на надбавку мають лише ті літні люди, які не мають працездатних родичів. Йдеться про дітей, онуків чи правнуків, зобов’язаних їх утримувати.

Як оформити надбавку на догляд пенсіонеру?

За даними Пенсійного фонду, щоб оформити надбавку, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді.

Після цього з медичним висновком, паспортом, ідентифікаційним кодом і довідкою про відсутність інших соціальних виплат слід подати заяву до Пенсійного фонду України.

На які ще доплати можуть претендувати пенсіонери?