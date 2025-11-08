Кто может получить тысячу гривен к пенсии?

В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", пишет 24 Канал.

Такие пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсииоколо тысячи гривен, что помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды.

Кто имеет право на доплату на уход?

Надбавку могут получить одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая потребность должна быть подтверждена медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии.

Обратите внимание! Доплата предоставляется именно тем, кто получает пенсию по возрасту, а не по инвалидности.

Кроме того, право на надбавку имеют только те пожилые люди, которые не имеют трудоспособных родственников. Речь идет о детях, внуках или правнуках, обязанных их содержать.

Как оформить надбавку на уход пенсионеру?

По данным Пенсионного фонда, чтобы оформить надбавку, нужно обратиться в медицинское учреждение и получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в уходе.

После этого с медицинским заключением, паспортом, идентификационным кодом и справкой об отсутствии других социальных выплат следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

На какие еще доплаты могут претендовать пенсионеры?